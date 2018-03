Quinté + : les favoris du Prix Amalthea du vendredi 30 mars

publié le 30/03/2018 à 08:11

18 partants s’élanceront, à 20h15, au départ du Prix Amalthea ce vendredi 30 mars à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 16, Auch

Cote entre 4 et 5/1. Il mérite sa course et trouve un lot à sa portée. Un bon favori.

Le 13, Ange de Lune

Cote entre 5 et 6/1. La dernière minute qui fait partie des favoris bien sûr. Il est en grande condition et vient de battre son record.



Le 1, Black Atout



Cote entre 7 et 8/1. Un Leblanc / Nivard qui doit se réhabiliter dans ce lot.



Le 14, Un cher ami



Cote entre 10 et 11/1. Lui aussi apprécie le parcours mais il est un peu moins bon que les 3 autres.



Le 9, Ustang Ludois



Cote entre 14 et 15/1. Une bonne chance théorique mais il a tiré le 9 derrière la voiture. À Pierre Vercruysse de jouer.



Le 4, Ultra du Gade



Cote entre 16 et 17/1. Du pour et du contre mais je m’en méfie quand même.



Le 6, Best du Hauty



Cote entre 16 et 17/1. Lui est régulier mais il ne peut être vu que pour une place.



Le 12, Verzasco



Cote entre 23 et 25/1. Un outsider parmi d’autres.

Le bon favori

Le 16, AuchIl va finir à l'arrivée. Il aurait déjà du remporter sa course cet hiver où il a pris de nombreuses places.