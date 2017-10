Quinté + : les favoris du Handicap de Marseille

publié le 30/10/2017 à 06:39

14 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce lundi 30 octobre à l’hippodrome de Marseille, pour le Handicap de Marseille. La course se déroule sur une distance de 2.450 mètres. Le montant de la tirelire est d'un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2 : Le Bandit

Cote entre 5 et 6/1. Un local qui est rallongé mais qui me parait avoir la pointure.

Le 9 : Fidji d'Arcis

Cote entre 10 et 11/1. La forme puisqu'elle vient de gagner. Mais elle débute sur la piste.



Le 5 : Temple Boy

Cote entre 8 et 9/1. Lui est tout terrain et a des lignes favorables.



Le 6 : Rosny

Cote entre 12 et 14/1. On en parle en bien. À voir.



Le 1 : Un Beau Mec

Cote entre 10 et 12/1. Il fait écurie avec Le Bandit et c'est une chance logique.



Le 12 : Monfrere

Cote entre 20 et 22/1. Un outsider valable car il baisse au poids maintenant.



Le 4 : Montesquieu

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Il va mener et vu le lot modeste il peut aller loin.



Le 3 : Solmina

Cote entre 14 et 15/1. Dans un bon jour ?

Le bon favori

