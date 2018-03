Quinté + : les favoris du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne

publié le 14/03/2018 à 06:16

18 partants s’élanceront, à 13h47, au départ du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, mercredi 14 mars à l’hippodrome de Laval. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1 : Chica de Joudes

cote entre 10 et 11/1. Elle bénéficie de 25 m d’avance sur mon favori. Il va devoir s’en méfier comme de...

Le 14 : Coquin Bébé

cote entre 6 et 7/1. La bonne dernière minute. C’est la course visée par Franck Leblanc, qui a fait appel pour cela à JMB.



Le 12 : Venosc de Minel

cote entre 8 et 10/1. Encore un concurrent régulier qui a une bonne chance.



Le 13 : Unbridled Charm

cote entre 9 et 11/1. Même chose que le précédent. Il a réalisé un bon hiver.



Le 3 : Jetset

cote entre 14 et 16/1. Les bonnes secondes chances. Je le sens bien au 1er poteau.



Le 7 : Amour du Loup

cote entre 12 et 13/1. Un placé possible car il est en forme.



Le 15 : Adélia de Mélodie

cote entre 15 et 16/1. Elle vient de bien faire à Caen pour son retour à l’attelé. Sur sa lancée...

Le bon favori

Le 10, Alamo du Goutier, cote entre 6 et 7/1. Une des révélations de l’hiver qui fait toutes ses courses. Il a déjà gagné ici et peut récidiver.