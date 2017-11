Quinté + : les favoris du Grand Prix de Bretagne

publié le 19/11/2017 à 07:37

15 chevaux seront, à 16h05, au départ du Grand Prix de Bretagne ce dimanche 19 novembre. La course se déroule à l’hippodrome de Vincennes sur une distance de 2.700 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 15 : Bold Eagle

Cote entre 2 et 3/1. Le crack qui est en bonne forme selon son entraîneur mais qui a donc un nouveau driver. On va voir.

Le 9 : Valko Jenilat



Cote entre 8 et 9/1. Un second Guarato mais une très bonne chance théorique bien sûr.



Le 10 : Belina Josselyn

Cote entre 11 et 13/1. La belle jument de Jean-Michel Bazire qui n'est pas déférée mais qui a gagné en condition depuis sa rentrée.



Le 13 : Bird Parker

Cote entre 8 et 9/1. Il est en pleine forme. Ce sera une question de parcours.



Le 3 : Uza Josselyn

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Elle ne cesse de s'améliorer et est invaincue avec Alexandre Abrivard.



Le 1 : Day or Night In

Cote entre 16 et 17/1. Un étranger qui vient de bien débuter en France. Méfiance.



Le 14 : Billie de Montfort

Cote entre 18 et 20/1. Une chic jument qui fait toutes ses courses. Pour une 5e place.



Le 12 : Voltigeur de Myrt

Cote entre 16 et 17/1. Lui aussi peut envisager la 5e.

