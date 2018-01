Quinté + : les favoris du Grand Prix de Belgique

publié le 14/01/2018 à 06:32



Les 15 partants s'élanceront, à 16h10, au départ du Grand Prix de Belgique ce dimanche 14 janvier à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 15 : Bold Eagle

Cote entre 3 et 4/1. J'espère qu'il va enfin remporter sa course cet hiver après 2 secondes places. Il est allégé dans sa ferrure pour aller plus vite mais va devoir livrer un beau match à un suédois très doué.

Le 10 : Readly Express

Cote entre 4 et 5/1. Il a fait sensation en remportant facilement le prix Ténor de Baune pour ses débuts à Vincennes. Il est considéré comme l'un des tous meilleurs suédois et comme Bold est déferré des 4 pieds. Il a un an de moins que notre crack . Le match promet.



Le 11 : Belina Josselyn

Cote entre 8 et 10/1. Elle n'est toujours pas qualifiée pour la belle même si cela devrait passer aux gains. Elle retrouve sa meilleure distance mais reste ferrée. J'attends du grand Bazire. Ma dernière minute.

Le 5 : Briac Dark

Cote entre 11 et 12/1. Le vainqueur de la course l'an passé et il vient de me faire plaisir en se qualifiant grâce à sa 3ème place pour la Belle . Matthieu Abrivard va en profiter pour faire des réglages notamment au départ.



Le 3 : Treasure Kronos

Cote entre 14 et 15/1. C'était bien la dernière fois avec Gaby Gélormini. Elle peut encore terminer dans les 5.



Le 7 : Carat Williams

Cote entre 13 et 15/1. Lui il doit terminer dans les 3 pour se qualifier. Vu ses adversaires et sa forme, ce n'est pas évident.



Le 12 : Lionel (Nor)

Cote entre 14 et 16/1. Il est bien sûr ferré mais la dernière fois il a laissé des regrets. Pour une petite place.



Le 1 : Takethem

Cote entre 30 et 36/1. A priori il est surclassé mais il peut profiter d'une certaine apathie chez des favoris pour chiper la 5ème place à belle cote. J'essaye.

