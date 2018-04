Quinté + : les favoris du Grand prix d'Angers

publié le 04/04/2018 à 06:31

Quinté du mercredi 4 avril 2018 à Angers : Tiercé-Quarté-Quinté dans le Grand Prix d’Angers. Première course. Départ vers 13h47. 18 partants. Une superbe épreuve avec trois poteaux sur 3.150 m et quatre cracks que j’ai retenus à 50 m. En contre-partie j’ai fait des impasses risquées au 1er poteau, notamment sur le 3. Mardi 3 avril tiercé dans l'ordre en 8 chevaux à Chantilly, certes, mais 1.300 euros.



BUGSY MALONE n° 13 : cote entre 5 et 7/1.

Pour une fois la dernière minute est le second favori . Un bon tiens vaut mieux que 2 tu l’auras et les courses à venir s’annoncent périlleuses ..

UP AND QUICK n° 18 : cote entre 10 et 12/1.

IL a en vue le Critérium de vitesse d’Argentan certes mais avec Nivard il peut grapiller une place ..

ULTIMATE DU RIB n° 12 : cote entre 11 et 12/1.

IL adore les pistes plates et est en forme ..



UNIFLOSA BELLA n° 15 : cote entre 21 et 22/1.

Jean Paul Marmion est mitigé mais je l’adore et même ferrée elle peut elle aussi surprendre .



AKIM DU CAP VERT n° 16 : cote entre 18 et 20/1.

Il revient bien . Là aussi une surprise est possible .



BRISSAC n° 14 : cote entre 13 et 15/1.

IL est sérieux mais n’a pas trop de marge selon moi . Cela dit son entraineur est confiant .

Le bon favori

AUBRION DU GERS n° 17 : cote entre 2 et 3/1.

Le crack de JMB reste sur 6 succès consécutifs. Il devrait réussir la passe de 7 .