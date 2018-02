Quinté + : les favoris du Grand Prix d'Afrique

publié le 04/02/2018 à 07:13

15 partants s'élanceront, à 15h15, au départ du Grand Prix d'Afrique ce dimanche 4 février à l'hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 13 : Cleangame

Cote entre 3 et 4/1. Il arrive avec de la fraîcheur et un bon engagement. La priorité.

Le 11: Caprice du Lupin

Cote entre 4 et 5/1. Une belle opposition au favori puisqu’il est invaincu cet hiver.

Le 12 : Colonel

Cote entre 10 et 11/1. Encore un JMB drivé par Alex Abrivard. C’est ma dernière minute qui peut se placer car il a des moyens certains.



Le 5 : Cho Oyu Vedaquais

Cote entre 9 et 10/1. Nivard pour Duvaldestin et un trotteur qui part en tête et peut aller loin.



Le 9 : Cupidon For Ever

Cote entre 11 et 12/1. Déferré des 4 pieds, il peut conserver un accessit.



Le 4 : Christo

Cote entre 13 et 14/1. Une bonne chance théorique, même s’il manque un peu de perçant pour terminer ses parcours.



Le 14 : Chance des Douits

Cote entre 17 et 18/1. À 25 mètres, ce n’est pas évident mais c’est Matthieu Abrivard.



Le 15 : As Blue

Cote entre 20 et 22/1. Les outsiders sont nombreux. Celui-là en vaut d’autres. À voir.

Le bon favori

Le 13, Cleangame, cote entre 3 et 4/1. Il arrive avec de la fraîcheur et un bon engagement. La priorité.