Quinté + : les favoris du Grand National du Trot Paris-Turf

publié le 11/04/2018 à 08:16

16 partants s’élanceront, à 13h47, au départ du Grand National du Trot Paris-Turf ce mercredi 11 avril à Lyon-La Soie. La course se déroule sur une distance de 3.250 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



- Le 15, Blue Du Gers, cote entre 2 et 3/1.

Un Bazire logique grand favori qui a tout pour lui.

- Le 5, Colonel Bond, cote entre 6 et 8/1

Ma dernière minute, pas très glorieuse. Mais il a l’avantage d’avoir déjà gagné sur cette piste.

- Le 6, Agora Du Goutier, cote entre 11 et 12/1

Elle vient de battre son record. Pour une bonne place.



- Le 16, Balbir, cote entre 12 et 13/1

Il rentre mais est prêt et lui aussi apprécie la piste.



- Le 3, Violet, cotre entre 18 et 19/1



Il monte de catégorie mais est en forme.



- Le 14, Cavalleria, cote entre 10 et 11/1

Elle serait un peu moins bien que précédemment mais c’est une possibilité logique.



- Le 1, Alliance De Chenu, cote entre 19 et 20/1



Un outsider qui me plaît bien car elle vient d’être malheureuse.



- Le 2, Baraka De Bellou, cote entre 16 et 17/1



Pour une place, en fin de combinaison.

