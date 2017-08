Quinté + : les favoris du Grand Handicap de Deauville

publié le 13/08/2017 à 07:32

18 chevaux seront, à 15h30, au départ du quinté du dimanche 13 août à Deauville pour le Grand Handicap de Deauville, sur une distance de 1.600 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 11 : Sant'Amanza

Cote entre 5 et 6/1. La course visée. Elle connaît la piste, apprécie le terrain et c'est Soumillon. Une bonne priorité.



Le 1 : Snaad

Cote entre 8 et 10/1. Il est chargé mais son entourage est en forme. Bonne chance.



Le 5 : Skiperia

Cote entre 10 et 12/1. La pluie qui tombe l'avantage et elle s'entend bien avec Maxime Guyon. Attention à elle qui reste sur deux succès.



Le 8 : Iron Spirit

Cote entre 13 et 15/1. Antoine Hamelin supplée Alexis Badel à pied. Il a fait l'arrivée sur ce parcours l'an passé et lui aussi va apprécier le terrain. Une des deux dernières minutes.



Le 7 : Blessed Silence

Cote entre 14 et 15/1. Les chevaux de Jean-Marie Béguigné courent propres à chaque fois. Chance régulière donc.



Le 12 : Aprilios

ote entre 19 et 22/1. Il est en belle forme et peut surprendre encore une fois.



Le 9 : Nice to See You

Cote entre 17 et 18/1. Il n'a pas de marge mais c'est sa catégorie



Le 4 : Vilaro

Cote entre 15 et 16/1. Je le sens ! Ma seconde dernière minute. Mais il est irrégulier. Cela dit, c'est Pasquier qui a remporté le quinté de samedi. Méfiance.



Le bon favori

