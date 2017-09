Quinté + : les favoris du dimanche 10 septembre à Chantilly

publié le 09/09/2017 à 21:20

17 chevaux seront, à partir de 15h30, au départ du quinté de dimanche 10 septembre à l’hippodrome de Chantilly pour le Qatar Racing and Equestrian club. La course se déroule sur une distance de 1.900 mètres. Le montant de la tirelire est de 10 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Astral Merit

Cote entre 8 et 10/1. Une mère courage qui répète ses performances et qui est bien placée au poids pour prendre sa revanche sur Time Shanakill.

Le 12, Star Sun

Cote entre 7 et 8/1. Il mérite bien sûr son quinté et n'a pas été très heureux dernièrement . À reprendre en confiance.



Le 1, Hello My Love

Cote entre 14 et 16/1. Une affaire d'impression car il est chargé mais son écurie est en forme.



Le 2, Miracle Des Aigles

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Il réussit bien sur cette piste et même s'il fait une rentrée il peut surprendre à une cote intéressante.



Le 6, Veakalto

Cote entre 18 et 20/1. Il alterne le bon et le moins bon et lui n'a pas trop de réussite sur la piste. Affaire d'impression.



Le 14, Donuts Reyor

Cote entre 9 et 11/1. Finalement une bonne chance mais il lui faut le bon parcours.



Le 4, Time Shanakill

Cote entre 10 et 12/1. Il a nettement remporté la course de référence et son poids est logiquement plus élevé. Mais il garde sa chance.



Le 10, Skaters Waltz

Cote entre 14 et 16/1. On le connaît. Il va finir fort mais peut être trop tard comme souvent hélas.