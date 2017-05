Quinté + : les favoris du Criterium des 4 ans

publié le 06/05/2017 à 07:31

La course du samedi 6 mai a lieu à l’hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Criterium des 4 ans sera donné à 15h15. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 11, Dreammoko

Cote entre 6 et 7/1. Il est sans ses quatre fers pour la première fois et vient d'être malheureux dans une préparatoire. De plus c'est JMB et un fils de Timoko. Il sera à l'arrivée.

Le 15, Dijon

Cote entre 13 et 15/1. Il ne cesse d'étonner et est très maniable. J'aime bien. Une des deux dernières minutes.



Le 18, Django Riff

Cote entre 4 et 6/1. Le favori car il est au plus haut niveau depuis ses débuts. Il est déferré des quatre pour la première fois lui aussi. Bonne chance.



Le 5, Detroit Castelets

Cote entre 10 et 12/1. J'aimerais bien qu'il finisse ses parcours car il fait impression mais se trompe ensuite. À voir.



Le 14, Doberman

Cote entre 13 et 15/1. Je l'apprécie mais il est un peu moins bon que les autres. Cela dit, c'est Nivard.



Le 6, Dream Life

Cote entre 19 et 22/1. Attention. C'était très intéressant la dernière fois, où elle a fini en roue libre. L'autre dernière minute pour une cote.



Le 17, Dawana

Cote entre 13 et 15/1. Une bonne jument de sa génération. Ce sera une question de parcours pour une place.



Le 12, Diablo du Noyer

Cote entre 20 et 22/1. Il a des moyens mais ce n'est pas la sécurité sociale.

Le bon favori

