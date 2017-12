Quinté + : les favoris du Critérium des 3 ans

publié le 09/12/2017 à 07:23

15 chevaux seront au départ du Critérium des 3 ans ce samedi 9 décembre. Le départ est prévu vers 15h15 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14 : Erminig d'Oliverie

Cote entre 4 et 5/1. La meilleure jument, très estimée, qui n'a été battue qu'une fois par les mâles mais à qui on a fait quelques réglages depuis. C'est Nivard et sans doute la favorite.

Le 15 : Ecu Pierji

Cote entre 4 et 5/1. C'est lui qui l'a justement battue. Il est très régulier.

Le 11 : Easy des Racques

Cote entre 8 et 10/1. Il m'a fait plaisir en remportant la dernière préparatoire car il avait joué de malchance auparavant. Il est en pleine progression. Ma dernière minute.



Le 12 : Eridan

Cote entre 6 et 7/1. Il est tout proche d'Ecu Pierji mais je le préfère sur courte distance. Cela dit, c'est Thomain et il a le droit de l'emporter.



Le 5 : Express Jet

Cote entre 10 et 11/1. Lui aussi progresse bien. Chance logique pour le podium.



Le 7 : Exotic Destination

Cote entre 14 et 15/1. Les bonnes secondes chances. C'est la deuxième de sa génération et elle est bien drivée par Matthieu Abrivard.



Le 13 : Eros du Chêne

Cote entre 16 et 17/1. Un bon élément chez les mâles mais régulièrement battu par les Guarato. C'est Raffin.



Le 3 : Ezio Josselyn

Cote entre 30 et 32/1. Il s'améliore et peut chiper une 5ème place en cas de défaillance des favoris.

Le bon favori

