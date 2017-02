Quinté + : les favoris de prix de Senlis

publié le 13/02/2017 à 06:47

La course du lundi 13 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix Senlis sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.100 mètres.



Le 2. Soho

Le 9. Ventura Jiel

Le 11. I love Paris



Le 8. Ask for you



Le 13. Riviera as (Ity)



Le 14. Paula del Ronco



Le 17. Roberta Zack



Le 16. Unique Julia

Le bon favori

La pensionnaire de Vincent Lacroix dispute ici sa 5e course du meeting d'hiver. L'engagement étant de premier ordre et le lot à sa portée, nous pouvons espérer qu'elle y débloque son compteur après avoir montré de réelles aptitudes sur la grande piste de Vincennes.