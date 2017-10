Quinté+ : les favoris de la 11e étape du Grand National du Trot

publié le 18/10/2017 à 06:28

18 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce mercredi 18 octobre à l’hippodrome de Saint-Galmier pour la 11e étape du Grand National du Trot. La course se déroule sur une distance de 2.625 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :





Le N°3 CLASSIC WAY

Le N°9 BALBIR

Le N°11 VENUS DE BAILLY

Le N°8 CALIN DE MORGE

Le N°7 CHICAGO BLUES

Le N°14 UNERO MONTAVAL

Le N°6 ALCESTE DU GOUTIER

Le N°13 ATOUT DU LERRE

Le bon favori

Le N°3 CLASSIC WAY - CLASSIC WAY est drivé par Éric Raffin. Ses trois courses de l'année sont bonnes. Il peut tout à fait gagner cette étape. Le N°3 CLASSIC WAY, c'est vraiment le pronostic à suivre.