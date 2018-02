Quinté + : les dernières minutes du Grand Prix de France 2018

publié le 11/02/2018 à 07:38

15 partants s'élanceront, à 15h15, au départ du Grand Prix de France, dimanche 11 février à l'hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 8, Bold Eagle

Cote entre 2 et 4/1. Va-t-il briser le signe indien, lui qui reste sur cinq secondes places ? Je l’espère, même si son numéro à l’extérieur derrière la voiture n’est pas un avantage. À mon avis, Franck Nivard va prendre la tête et on verra...

Le 4, Propulsion

Cote entre 2 et 4/1. Il a lui un meilleur numéro et a remporté sur ce parcours le Prix de Bourgogne aux dépens de Bold. Ce sera une question de parcours car ils se tiennent.

Le 3, Belina Josselyn

Cote entre 6 et 7/1. Quatrième de l’Amérique, elle a confirmé sa classe et sa forme en étant déferrée comme aujourd’hui. Ce n’est pas son meilleur parcours mais elle peut faire un truc évidemment.



Le 12, Briac Dark

Cote entre 8 et 10/1. Le troisième du Bourgogne derrière Bold et Propulsion et le cinquième de l’Amérique. Matthieu Abrivard y croit encore, moi aussi pour une place dans les 4/5 premiers. Une des deux dernières minutes...



Le 1, Traders

Cote entre 13 et 15/1. Une inconnue car il revient à l’attelé après son succès dans le Cornulier. Il est plus délicat dans la discipline et a tiré un numéro piège. À voir...



Le 7, Billie de Montfort

Cote entre 16 et 17/1. Si l’on excepte sa huitième place dans l’Amérique, elle a encore réussi un bel hiver. C’est son parcours. Elle peut toujours étonner.



Le 13, Uza Josselyn

Cote entre 21 et 22/1. Ma seconde dernière minute. Je la trouve étonnante et elle a même battu son record la dernière fois… Méfiance avec Alex Abrivard.



Le 15, Ringostarr Treb

Cote entre 24 et 25/1. Il lui manque le petit quelque chose pour faire partie des meilleurs. En bout de piste...

