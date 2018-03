Quinté + : la dernière minute du Prix Univers II

publié le 10/03/2018 à 06:59

15 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix Univers II, samedi 10 mars à l’hippodrome d'Auteuil. La course se déroule sur une distance de 3.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4 : Hell Boy

cote entre 4 et 5/1. Un Nicolle qui rentre mais qui est estimé. Cela dit, il n’est pas très sûr dans ses sauts et il y a un risque qu’il tombe.

Le 2 : Aquatique

cote entre 7 et 8/1. Elle revient de Cagnes-sur-Mer avec de bonnes performances mais son cavalier a peu d’expérience.

Le 1 : Enfant du pays

cote entre 8 et 9/1. Il rentre mais a montré beaucoup de régularité l’an passé.



Le 6 : Valcroix

cote entre 6 et 7/1. Un Macaire qui peut manquer d’expérience mais qui est estimé.



Le 7 : À Plus Tard

cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute et il sera joué même s’il débute à Auteuil. Dominique Bressou l’aime bien.



Le 3 : Tertre

cote entre 13 et 14/1. Il est un peu chargé mais a des lignes favorables. Pour une place.



Le 5 : Ava

cote entre 11 et 12/1. Encore une possibilité pour les accessits mais David Cottin ne l’estime pas à 100%.



Le 13 : Valence d'Aumont

cote entre 16 et 17/1. Un outsider qui peut se révéler. Les Fouin vont se réveiller un jour.

