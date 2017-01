Quinté + : la dernière minute du prix Une de Mai

Retrouvez la dernière minute de Bernard Glass pour le quinté du 25 janvier à Cagnes-sur-Mer.

par Bernard Glass publié le 25/01/2017 à 06:28

Le quinté du mercredi 25 janvier a lieu à Cagnes-sur-Mer avec 14 partants sur 2.925 mètres. Le montant de la tirelire Quinté + est de 1.000.000 euros. Le choix de Bernard Glass :



Le 14 : Baby Lou Max

Cote entre 2 et 3/1. 2ème du relevé Prix de la Côte d'Azur, en étant malheureux d'ailleurs, il vient par la même de battre son record. Bien engagé, il doit confirmer. La base.



Le 10 ; Tamisso

Cote entre 6 et 7/1. Un trotteur du redoutable Roland Jaffrelot. Il est en forme. Bonne chance.



Le 8 : Balbir

Cote entre 5 et 6/1. Une rente également. Il va encore batailler avec mon favori.



Le 6 : Canari Match

Cote entre 11 et 13/1. Le seul Parisien en piste. Il a du mal en raison de ses gains à Vincennes, débute ici, et peut surprendre.



Le 1 : Blooma d'Heripre

Cote entre 20 et 22/1. Elle est fautive mais attention si elle trotte.



Le 7 : Buffalo de Beylev

Cote entre 12 et 14/1. Un des deux Ensch drivé par l’entraîneur qui sait viser ses courses.



Le 13 : Urac

Cote entre 11 et 12/1. L'autre Ensch, qui est ma dernière minute. Il est cette fois déferré. Cela sent la course visée.



Le 11 : Va très bien

Cote entre 20 et 22/1. Le profil d'un bon outsider.

La dernière minute

