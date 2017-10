Quinté + : la dernière minute du prix Themis

publié le 20/10/2017 à 06:44

18 chevaux seront, à 20h15, au départ du quinté de ce vendredi 20 octobre à l’hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Thémis. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 16, Bakchich

Il vient de remporter son quinté sur ce tracé et se présente à trois semaines d'intervalle, ce qui est bien. Mais ce sera comme toujours avec lui une question de sagesse.

Le 11, Flex Lane

Ma dernière minute. Il est certes mal engagé mais a 100% de réussite avec Gabriele Gelormini, qu'il retrouve. Essayons.



Le 4, Spirit Real

Cela s'est mal passé la dernière fois. À reprendre.



Le 6, Beppe Am

L'attraction de la course. Ce Suédois a des titres chez lui mais il débute à Paris avec Matthieu Abrivard. On va voir.



Le 18, Opitergium

Il est bien engagé et évidemment déferré cette fois.



Le 7, Emmett Brown

Une chance logique mais avec un bon parcours.



Le 15, Bel Avis

Un JMB pas déferré. Affaire d'impression mais pour une place de toute façon.



Le 5, Rocket Zet

Il vient de décevoir mais cette fois c'est avec Franck Nivard.

La dernière minute

Le 11, Flex Lane



Il débute sur la petite piste mais j'ai remarqué sa belle entente avec son driver. ILs ont 100 % de réussite en commun jusqu'à présent. Espérons que cela va se poursuivre dans cette épreuve.