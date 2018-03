Quinté + : la dernière minute du Prix Teddy

publié le 31/08/2017 à 06:22

16 chevaux seront, à partir de 13h47, au départ du quinté de ce jeudi 31 août à l’hippodrome de Saint-Cloud pour le Prix Teddy. La course se déroule sur une distance de 1.600 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Claude Piersanti :



Le 13 : Babel's Book

Le 4 : Aprilios

Le 3 : Iron Spirit



Le 7 : Rominou - La dernière minute



Le 8 : Prince Apache



Le 2 : Nice to See You



Le 15 : Matken



Le 5 : Arvios