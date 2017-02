Quinté + : la dernière minute du Prix Rauba Capeu

REPLAY - Retrouvez la dernière minute de Bernard Glass pour le quinté du 1er février à Cagnes-sur-Mer.

par Bernard Glass publié le 01/02/2017 à 06:37

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La course a lieu le mercredi 1er février à Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. 16 partants sont inscrits et le départ sera donné à 13h47. Un prix de série au galop avec quelques concurrents connus à ce niveau. C'est sur 2.500 m.



Le 8, Chill Wind

Cote entre 5 et 7/1. Décevant à Paris, il se refait une santé dans le Midi. Pierre-Charles Boudot l'a choisi. Cela lui donne encore une meilleure chance.



Le 2, Max la Fripouille

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est lui aussi en regain de forme mais son poids reste élevé. À voir.



Le 10, Storm River

Cote entre 10 et 12/1. Il a pour lui son expérience et le raccourcissement de la distance.



Le 5, Allegro Forte

Cote entre 9 et 11/1. Il est régulier et en forme. Bonne priorité.



Le 6, Le Rock

Cote entre 8 et 10/1. Christophe Soumillon est assez chaud. Méfiance.



Le 15, Très Solid

Cote entre 13 et 16/1. Un petit poids très interessant, je crois.



Le 7, Rosny

Cote entre 11 et 13/1. Il va de l'avant et peut conserver un petit accessit.

La dernière minute

Le 2, Max la Fripouille

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est lui aussi en regain de forme mais son poids reste élevé. À voir.