Quinté + : la dernière minute du Prix Poitou-Charentes

17 chevaux seront au départ du Prix Poitou-Charentes ce mercredi 13 décembre. Le départ est prévu vers 13h47 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5 : Allegro Nonantais

Cote entre 6 et 7/1. Il vient de remporter une des courses de référence et est encore bien engagé avec Matthieu Abrivard. J'aime bien.

Le 2 : Atout du Hainaut

Cote entre 14 et 15/1. C'est la ligne de mon favori. Il a bien terminé derrière lui. À reprendre.



Le 15 : Avenir de Blay

cote entre 5 et 6/1. Une autre ligne et un bon élément. Mais il doit rendre 25 m.



Le 11 : Artiste de Joudes

Cote entre 10 et 11/1. Il vient d'être devancé de peu par le précédent.



Le 12 : Attacus

cote entre 11 et 13/1. Il vient de décevoir dans la même épreuve que les précédents mais il retrouve Raffin.



Le 6 : Uranium

Cote entre 13 et 16/1. Une question de sagesse mais c'est JMB.



Le 8 : Auch

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. Je le préfère sur plus court mais il a bien couru dernièrement sur ce parcours tout en étant malheureux et c'est un Bigeon.



Le 17 : Anette du Mirel

Cote entre 12 et 14/1. La plus riche, qui est cette fois déferrée. Méfiance.

