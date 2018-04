Quinté + : la dernière minute du Prix Lypharita

publié le 03/04/2018 à 06:23

Le quinté du mardi 3 avril à Chantilly : Les courses ont lieu ce mardi 3 avril à chantilly en réunion 1. Tiercé-quarté-quinté dans le prix Lypharita. Troisième course. Départ vers 13h47. 17 partantes. Un quinté au féminin avec des concurrentes de plutôt bonne qualité. C’est sur la piste en Sable Fibrée et je suis confiant avec ma favorite.



Le n°7 Lady Sidney : Elle a des atouts en effet : elle vient de bien faire sur le parcours contre les mâles, est bien engagée et associée à Greg Benoist. J’y crois.



Le n°5 Sa Tuna : Elle vient de conclure à coté de ma favorite...

Le n°12 Shanawest : Elle fait toutes ses courses et c’est Soumillon.



Le n°10 Catalouniya : Même chose que la précédente. Elle est régulière.



Le n°8 Golden Rajsa : Un autre outsider qui vient de changer d’entrainement. Elle a quelques lignes intéressantes.



Le n°15 Autarcie : Elle tourne autour du pot. Chance normale surtout à ce poids.



Le n°2 La Milva : Elle m’a déçu l’an passé mais paraît revenue à de meilleurs sentiments. Cela dit, elle n’a pas de marge au poids elle.



La dernière minute

Le n°11 Venerable : Un outsider qui est ma dernière minute. C’est un abonnement qui peut mieux courir que lors de sa rentrée mais j’aurais préféré un numéro de corde plus à l’extérieur car elle n’aime pas être dans les autres.