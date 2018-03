Quinté + : la dernière minute du Prix Loiseleur

publié le 28/09/2017 à 06:26

17 chevaux seront, à partir de 13h47, au départ du quinté de ce jeudi 28 septembre à l’hippodrome de Compiègne pour le Prix Loiseleur. Le course se déroule sur une distance de 2.000 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6, Point Blank

Cote entre 8 et 9/1. Un intermittent du spectacle qui réussit bien sur cette piste. Essayons.

Le 14, Swiss Man

Cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute. Il est en progrès, régulier et bien engagé.

Le 13, Korinna

Cote entre 7 et 9/1. Elle est en train de retrouver une nouvelle jeunesse. Méfiance.



Le 16, Moonwalk Step

Cote entre 13 et 15/1. Il est difficile à évaluer. À voir.



Le 2, Vilaro

Cote entre 10 et 12/1. On peut s'en méfier car il retrouve son terrain.



Le 10, Girl's Hope

Cote entre 9 et 10/1. Elle a des perfs qui peuvent lui permettre de faire l'arrivée.



Le 5, Dark Dream

Cote entre 30 et 32/1. Pour une surprise.



Le 9, Hawwa

Cote entre 21 et 22/1. Itou. Sans garanties hélas.

