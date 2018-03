Quinté + : la dernière minute du Prix Les Dimanches au Galop - Prix Lutteur III

publié le 25/03/2018 à 06:48

17 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix Les Dimanches au Galop - Prix Lutteur III ce dimanche 25 mars à l’hippodrome d'Auteuil. La course se déroule sur une distance de 4.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 7, Diamond Charm

Cote entre 11 et 12/1. Il a fait un retour en plat et revient à Auteuil cette année. Son poids est très correct.

Le 14, Linda'As

Cote entre 14 et 15/1. Il vient de décevoir dans la course de référence pour sa rentrée mais j’essaye encore une fois car je ne le vois pas dans le Président.



Le 11, Saintkadam



Cote entre 4 et 5/1. La meilleure chance théorique...



Le 10, Boy De Balme



Cote entre 6 et 7/1. Il vient de devancer le précédent dans la course de référence qu’il a remportée. Mais il est pénalisé au poids évidemment.



Le 12, Accentus



Cote entre 15 et 16/1. Oui s’il reste debout car il tombe souvent.



Le 5, Fauburg Rosetgri



Cote entre 17 et 18/1. Il a une ou deux perfs de choix. Méfiance.



Le 4, King Goubert



Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Je l’ai placé trop loin car il a de la qualité même s’il porte du poids.



Le 3, Cobra De Larre



Cote entre 9 et 10/1. Il est chuchoté. À voir...

La dernière minute

Le 4, King Goubert

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Je l’ai placé trop loin car il a de la qualité même s’il porte du poids.