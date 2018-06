Quinté+ : la dernière minute du prix Le Parisien à Longchamp

publié le 07/06/2018 à 06:45

Les courses ont lieu ce mardi en semi nocturne à Paris-Longchamp. Tiercé-Quarté-Quinté+ dans le prix Le Parisien.

5ème course. Départ vers 20H15. Non partant le 11 Sky Bolt. Un prix de série au galop avec des spécialistes.



Max la Fripouille n° 1 : cote entre 6 et 7/1.

Il est très régulier cette année, en forme et son poids n’est pas prohibitif. J’y crois encore.

Edington n° 3 : cote entre 11 et 12/1.

Ma dernière minute . IL fait une petite rentrée mais est sérieux et Boudot réussit bien à Longchamp.

My Sweet Lord n° 7 : cote entre 5 et 6/1.

Sans doute le favori car il est monté par Soumillon et reste sur 2 secondes places.



Jungle Boogie n° 5 : cote entre 12 et 13/1.

Il est tombé à Lyon comme le suivant dans mon pronostic. On peut les reprendre sur leurs anciennes performances.



Temple Boy n° 9 : cote entre 11 et 12/1.

Même chose que le précédent.



Imago Jasius n° 15 : cote entre 12 et 13/1.

Il peut se placer s’il répète sa dernière course.



Bagel n° 13 : cote entre 14 et 15/1.

Un Hammond dont on peut se méfier.



Pronce Nomad n° 6 : cote entre 16 et 17/1.

Pour une place car il est sympa.

