Quinté + : la dernière minute du prix le Parisien

publié le 11/06/2017 à 08:23

La course du dimanche 11 juin a lieu à l’hippodrome de Auteul. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix le Parisien sera donné à 15h15. Quelque 16 partants sont en lice, sur une distance de 3.600 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 8 : Diamond Charm

Le 6 : Flavin



Le 15 : Chris de Beaumont



Le 4 : Farlow des Mottes



Le 3 : Song and Whisper



Le 2 : Buck's Bank



Le 16 : Intrinsèque



Le 9 : Curly Basc

La dernière minute

Le 2, Buck's Bank, a 9 ans et c'est l'un des plus âgés de la course. Tout le mal qu'on peut lui souhaiter c'est de parvenir à se hisser dans les cinq premiers, c'est à dire dans le quinté.