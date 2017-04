Quinté + : la dernière minute du prix Kilt

publié le 20/04/2017 à 06:35

La course du jeudi 20 avril a lieu à l'hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix Kilt sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice sur une distance de 1.900 mètres. Les pronostics de Dominique Cordier :





Le 7 : Orfeas

Le 11 : Happy Cause



Le 13 : Kenfay



Le 15 : Prince Apache



Le 16 : Donuts Reyor



Le 14 : Flag Fen



Le 5 : Isaac



Le 1 : Nice to see you

La dernière minute

Le 15, Prince Apache, vient de s'imposer pour sa rentrée sur ce parcours, mais sur une distance un peu plus courte. L'allongement de la distance ne lui posera aucun problème. On notera qu'il est entraîné par le plus grand jockey de l'histoire autrichienne : Andreas Suborics.