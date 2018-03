Quinté + : la dernière minute du Prix Jocker

publié le 13/03/2018 à 06:24

16 partants s’élanceront, à 13h47, au départ du Prix Jocker, mardi 13 mars à l’hippodrome de Chantilly. La course se déroule sur une distance de 1.500 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4 : Yume

Cote entre 7 et 9/1. Il a repris du poil de la bête et a terminé 4ème de la fameuse course. Il peut mieux faire.

Le 5 : Aprilios

Cote entre 6 et 7/1.

Il vient de devancer de peu mon favori. Les 2 se valent.

Le 6 : Flag Fen

Cote entre 7 et 8/1. Le 5ème de la même course avec un Grégory Benoist en forme.



Le 13 : Siyaka

Cote entre 13 et 15/1. Un outsider qui a peu couru mais que j’estime un peu.



Le 3 : Giogiobbo

Cote entre 10 et 12/1. Une écurie et un jockey dont on doit se méfier.



Le 12 : Il Pittore

Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute. Il n’a fini que 7ème la dernière fois mais s’il part du bon pied, il peut mieux faire lui aussi.



Le 9 : Xotic

Cote entre 9 et 10/1. Le lauréat de la course de référence qui est donc pénalisé au poids cette fois.



Le 7 : Red Kitten

Cote entre 20 et 22/1. Pour un accessit. Il est en forme mais monte de catégorie.

