Quinté + : la dernière minute du Prix Hygica

publié le 22/06/2018 à 06:38

18 partants s'élanceront, à 20h15, au départ du Prix Hygica ce vendredi 22 juin à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6 : Quincy Frontline

cote entre 7 et 8/1. Il a contre lui de ne pas gagner souvent mais en sa faveur la drive de Raffin et une 5ème place malheureuse dans la course de référence il y a 15 jours. Il peut faire mieux.

Le 11 : Balzac de Souvigné

cote entre 5 et 6/1. Cela paraît une course visée. Ce sera une question de parcours.

Le 10 : Vixel

cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute, pour sa régularité et le lot à sa portée.



Le 7 : Venus du Rosay

cote entre 14 et 15/1. Son entourage est confiant mais elle est irrégulière, hélas.



Le 15 : Benoit Royal

cote entre 12 et 13/1. Un autre outsider qui a des lignes mais aurait préféré la petite piste.



Le 12 : Angel d'or

cote entre 15 et 16/1. Je le reprends timidement mais je m’attendais à mieux dernièrement.



Le 4 : Bahamas Quick

cote entre 10 et 11/1. Une jument très ombrageuse mais c’est Nivard.



Le 17 : Anaïs d'Olaine

cotez entre 20 et 22/1. Elle est bien engagée mais sa forme est moyenne

La dernière minute

