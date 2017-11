Quinté + : la dernière minute du Prix du Salon du cheval de Paris (Prix Mizar)

publié le 17/11/2017 à 06:17

18 chevaux seront, à 20h15, au départ du Prix du Salon du cheval (Prix Mizar) ce vendredi 17 novembre. La course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.100 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2, This Is It

Cote entre 10 et 12/1. Une jument suédoise qui vaut mieux que ses dernières tentatives. Je m'en méfie avec Goop.

Le 1, Be Bop Meslois

Cote entre 11 et 12/1. Après quelques courses sages, elle est cette fois déferrée sur un parcours où elle a 100% de réussite. Ma dernière minute.



Le 4, Stay Alert

Cote entre 12 et 13/1. Un Suédois en forme associé à Nivard.



Le 13, Seibella Park

Cote entre 14 et 15/1. Un outsider peu indiqué mais que je sens. Affaire d'impression.



Le 8, Emmett Brown

Cote entre 10 et 12/1. Il lui faut un bon parcours mais c'est le plus riche du lot.



Le 3, Be Bop Haufor

Cote entre 8 et 9/1. Lui aussi doit revenir au mieux mais il n'est pas déferré. Méfiance, on en parle.



Le 7, Bariane James

Cote entre 20 et 22/1. Elle est délicate mais c'est Bazire.



Le 14, Global Respons

Cote entre 14 et 15/1. Une possibilité parmi d'autres.

La dernière minute

Le 1, Be Bop Meslois

Cote entre 11 et 12/1. Après quelques courses sages, elle est cette fois déferrée sur un parcours où elle a 100% de réussite.