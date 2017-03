Quinté + : la dernière minute du Prix du Pays Basque

publié le 11/03/2017 à 07:15

La course du samedi 11 mars a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix du Pays Basque sera donné à 15h17. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.400 mètres.



Le 9, Tres Solid

Le 10, Storm River

Le 8, Sisyphe

Le 1, Max La Fripouille

Le 11, Beyond Limits

Le 2, Bunook

Le 3, Kalahari Soldier

Le 5, Allegro Forte

La dernière minute

Le numéro 10, Storm River, Cote entre 11 et 13/1. Il est lui aussi en bonne condition et c'est sans doute un objectif car plus tard les autres seront plus dangereux. Un nouveau prix de série pour la reprise de Saint-cloud sur 2.400 m. C'est ouvert...