Quinté + : la dernière minute du Prix du Luxembourg

Retrouvez la dernière minute de Bernard Glass pour le quinté du 28 janvier à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 28/01/2017 à 08:27

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le quinté du samedi 28 janvier a lieu à Vincennes avec 15 partants sur 2.100 mètres. Le montant de la tirelire Quinté + est de 1.000.000 euros. Le choix de Bernard Glass :



Le 8 : Aubrion du Gers

Cote entre 4 et 5/1. Le meilleur hongre, qui serait imbattable si JMB n'était pas un peu perplexe sur sa forme à l'entrainement. Mais c'est logique de le placer en priorité.



Le 5 : Ave Avis

Cote entre 10 et 12/1. Le second JMB qui est, lui, en forme d'après son entraîneur. Il peut bien faire ici.



Le 3 : Bolero Love

Cote entre 6 et 7/1. Le grand malheureux des préparatoires, qui retrouve un parcours à sa convenance. Il peut gagner lui aussi.



Le 4 : Trebol

cote entre 10 et 12/1. Le lauréat de l'an passé, qui est en bonne condition. Il apprécie le parcours également.



Le 2 : Charly du Noyer

Cote entre 8 et 10/1. Lui aussi aurait pu courir le Prix d'Amérique. S'il a un bon parcours, il peut aller loin. Ma dernière minute.



Le 6 : Indiginous

Cote entre 10 et 12/1. J'ignore son degré de forme mais c'est une bonne chance théorique, surtout avec Nivard.



Le 15 : Arazi Boko

Cote entre 13 et 15/1. Il est brave et régulier, mais en seconde ligne c'est difficile pour la victoire.



Le 12 : Sugar Rey

Cote entre 18 et 20/1. Un outsider possible.

La dernière minute

Le 2, Charly du Noyer, cote entre 8 et 10/1. Lui aussi aurait pu courir le Prix d'Amérique. S'il a un bon parcours, il peut aller loin.