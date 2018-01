Quinté + : la dernière minute du Prix du Limousin

publié le 09/01/2018 à 06:39

18 partants seront, à 13h47, au départ du Prix du Limousin ce mardi 9 janvier à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 12 : Athis Deladou

cote entre 6 et 8/1. Il fait mouche quand il vient à Paris. Ce trotteur du Sud-Est a connu quelques problèmes récemment mais son entourage, qui a fait appel à JMB, est confiant.

Le 14 : Ange de Lune

cote entre 6 et 8/1. Il sera le co-favori et lui le mérite car il vient d’enchaîner trois bonnes tentatives. Sur son parcours, c'est du sérieux. Ma dernière minute.

Le 15 : Boccaccio

cote entre 10 et 12/1. On le connait. Il est délicat mais cette fois Nivard le reprend. Bonne possibilité théorique.



Le 5 : Bolide du Guet

cote entre 11 et 12/1. Je l'aime bien et c'est Goop.



Le 13 : Balando

cote entre 12 et 13/1. Il fait toutes ses courses et est encore candidat à une place.



Le 10 : Bourbon Somolli

cote entre 14 et 16/1. Lui est mal engagé et dans une forme précaire mais on peut s'en méfier car son écurie revient en bonne condition.



Le 6 : Vicomte de Corveil

cote entre 21 et 23/1. Les outsiders. Celui-là, en tête, peut faire un numéro.



Le 16 : Aribo Mix

cote entre 17 et 20/1. Il sait terminer ses parcours mais on ne peut le voir que pour une place.

La dernière minute

Le 14, Ange de Lune, cote entre 6 et 8/1. Il sera le co-favori et lui le mérite car il vient d’enchaîner trois bonnes tentatives. Sur son parcours, c'est du sérieux. Ma dernière minute.