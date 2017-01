Quinté + : la dernière minute du prix du Languedoc

Retrouvez la dernière minute de Bernard Glass pour le prix du lundi 23 janvier à Cagnes-sur-Mer.

par Bernard Glass publié le 23/01/2017 à 06:56

Le Quinté du prix du Languedoc se déroule ce lundi 23 janvier à Cagnes-sur-Mer. Le montant maximum à gagner pour cette course est de un million d'euros.



Le 1 - Indécence choisie

Cote entre 4 et 5/1.C'est son cas avec un poids élevé de plus et un mauvais numéro de corde. Mais son entourage l'estime et c'est PC Boudot. J'y crois malgré tout.





Le 7 - Time Shanakill

Cote entre 5 et 7/1.

Il vient de surprendre dans une course similaire et là c'est Christophe Soumillon. Ce n'est pas pour faire de la figuration...





Le 6 : Mashkoor

Cote entre 8 et 10/1.

Une écurie redoutable et un galopeur sérieux.





Le 2 : Silver Dollar

cote entre 9 et 11/1.

Ma dernière minute. Il débute dans les quintés mais il est très régulier.





Le 3 : Downeva

Cote entre 12 et 13/1.

C'est la ligne du précédent.





Le 10 : Great Dora

Cote entre 17 et 20/1.

Un outsider dont les dernières courses sont moyennes. Mais elle apprécie la Psf.





Le 16 : African Vennture

Cote entre 17 et 20/1.

Un outsider dont les dernières courses sont moyennes. Mais elle apprécie la Psf.





Le 13 : Spes Unica

Cote entre 20 et 22/1.

Elle a été supplémentée pour courir. On peut s'en méfier.

