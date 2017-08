Quinté + : la dernière minute du prix du Haras Viejo Molino

publié le 06/08/2017 à 08:54

16 chevaux seront à 15h15 au départ du quinté du dimanche 6 août à Deauville (Calvados), sur une distance de 1.300 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2, Absalon

Cote entre 4 et 5/1. Un Freddy Head sérieux, en forme et finalement bien placé au poids. La base.

Le 1, For Ever

Cote entre 10 et 12/1. Lui est chargé mais il apprécie le parcours. On doit s'en méfier malgré tout.



Le 4, Borsakov

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il arrive au mieux pour cette course et il dépend d'un entrainement redoutable dans les quintés.



Le 7, Attilas

Cote entre 14 et 15/1. Son poids n'est plus un cadeau après ses deux derniers succès, mais sa forme plaide pour lui. Bon outsider.



Le 5, Lucky Team

Cote entre 9 et 10/1. Méfiance. Il retrouve une surface qu'il apprécie et il peut se distinguer cette fois.



Le 10, Victorious Champ

Cote entre 9 et 10/1. Il est rallongé mais incontournable dans cette catégorie.



Le 6, Sinbad

Cote entre 16 et 17/1. Le même entrainement redoutable que Borsakov.



Le 8, Der Graue

Cote entre 18 et 20/1. Encore un cheval pénalisé au poids pour ses récents succès. Mais il est étonnant en ce moment.

La dernière minute

Le 4, Borsakov

Cote entre 10 et 12/1. Il fait partie d'une écurie dont les pensionnaires se réveillent souvent dans les quintés. Il vient de pointer le bout de son naseau lors de sa dernière tentative, il apprécie le tracé et a tiré un bon numéro de corde, piloté par un jockey en forme, Mickaël Barzalona. Autant d'atouts qui devraient l'amener à l'arrivée.