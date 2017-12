Quinté + : la dernière minute du Prix du Bourbonnais

publié le 10/12/2017 à 14:50

17 chevaux seront au départ du Prix du Bourbonnais ce dimanche 10 décembre. Le départ est prévu vers 16h10 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 17 : Bold Eagle

Cote entre 2 et 3/1. Le crack dispute finalement sa première course de l'hiver après son abcès au pied. Tout va bien selon son entourage. La base évidemment...

Le 9 : Valko Jenilat

Cote entre 7 et 8/1. Il est déjà qualifié pour la belle mais il ne cesse de s'affirmer à ce niveau et l'allocation est bonne ..

Le 5 : Carat Williams

Cote entre 7 et 8/1. Un très bon, très estimé par Guarato qui affronte les vieux pour la première fois. Il doit terminer dans les 3 pour pouvoir se qualifier...



Le 16 : Bird Parker

Cote entre 9 et 10/1. On ne le présente plus. Il tourne autour du pot et a le droit encore de faire le podium. Une des deux dernières minutes.



Le 11 : Belina Josselyn

Cote entre 10 et 12/1. Elle a raté son Bretagne et doit nous rassurer. Les JMB sont tellement bien qu'on ne peut l'écarter.



Le 13 : Lionel (Nor)

Cote entre 10 et 12/1. On en parle en bien pour le retour de ce suédois à Paris. Goop va le découvrir. On va voir.



Le 10 : Propulsion

Cote entre 9 et 10/1. Lui aussi revient à Vincennes après une belle campagne suédoise. Selon son entourage il n'est pas encore au top, mais je me méfie.



Le 14 : Voltigeur de Myrt

Cote entre 19 et 22/1. L'autre dernière minute. Il m'a plu il y a 3 semaines. Attention pour une 5e place...

Le bon favori

