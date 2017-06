Quinté + : la dernière minute du prix du Bassin d'Arcachon

publié le 22/06/2017 à 06:38

La course de ce jeudi 22 juin a lieu sur l'hippodrome de La Teste-de-Buch (Gironde). 16 chevaux sont au départ à 13h47 sur une distance de 2.400 mètres. Le montant de la tirelire est d'un million d'euros. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 6, Imprimeur

Le 12, Prince Admiral

Le 7, Senor Charly

Le 2, My Sweet Lord

Le 11, Maize and Blue

Le 5, Funny Kid

Le 9, Bamba

Le 14, Loanne

La dernière minute

La grande confiance du côté de son entraîneur, qui a fait appel à un jockey qui connaît très bien la piste de La Teste, à savoir Julien Augé. Senor Charly retrouve une piste sur laquelle il s'est déjà imposé.