publié le 18/11/2017 à 08:18

15 chevaux seront, à 15h15, au départ du Prix du 50e anniversaire de la Compagnie Air Mauritius ce samedi 18 novembre. La course se déroule à l’hippodrome d'Auteuil sur une distance de 3.900 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 7 : Kami Kaze

Cote entre 7 et 9/1. Il a repris de la fraîcheur depuis son dernier succès dans une course similaire. Il a une surcharge, certes, mais le terrain va l'aider.



Le 1 : Ci Blue

Cote entre 5 et 6/1. Il vient de faire l'arrivée de deux épreuves semblables. Chance logique.



Le 5 : Rasique

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Je l'attends depuis longtemps et je trouve d'ailleurs qu'il court beaucoup, mais il trouve de bonnes conditions pour s'illustrer.



Le 8 : Ami Sol

Cote entre 10 et 12/1. On lui met un nouvel artifice pour le motiver. Méfiance...



Le 2 : Vlatan

Cote entre 13 et 15/1. Il porte un gros poids mais vient de dominer Ci Blue. On ne peut l'écarter.



Le 3 : Les Beaufs

Cote entre 11 et 12/1. Il n'a pas de marge dans cette catégorie mais il est en forme.



Le 12 : Malak el Hawa

Cote entre 14 et 15/1. Un bon outsider s'il est décidé.



Le 4 : Le Château

Cote entre 17 et 18/1. Une possibilité mais son entourage est en méforme totale. Affaire d'impression.

La dernière minute

