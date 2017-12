Quinté + : la dernière minute du Prix des Pyrénées

publié le 05/12/2017 à 06:21

18 chevaux seront au départ du Prix des Pyrénées ce mardi 5 décembre. Le départ est prévu vers 13h45 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :

Le N°12, BOLIDE DU GUET



Le N°3, SOGNO D'AMORE

Le N°18, BE BOP HAUFOR

Le N°17, BE BOP MESLOIS

Le N°13, BOSS DE BAUDRAIRIE

Le N°16, BE ONE DES THIRONS

Le N°1, SURICATO JET

Le N°15, STAY ALERT

La dernière minute

Le N°18, BE BOP HAUFOR. Cote entre 5 et 6/1. À la fois le favori et la dernière minute vu la forme des Bigeon et son bon engagement. Il a déjà triomphé sur un parcours similaire.