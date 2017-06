Quinté + : la dernière minute du Prix des Landes

publié le 06/06/2017 à 06:40

La course du mardi 6 juin a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix des Landes sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, Thisvi

Cote entre 7 et 9/1. Elle ne gagne pas souvent mais est confirmée dans cette catégorie. Deuxième de la course précédente, elle doit encore bien faire.

Le 3, Beama

Cote entre 5 et 6/1. Évidemment ma dernière minute. Elle a joué de malchance dernièrement mais en montrant qu'elle a la pointure. Si cela veut sourire...



Le 8, Skiperia

Cote entre 11 et 13/1. Une chic jument mais je la préfère sur une piste plus souple. Cela dit, elle s'entend bien avec Guyon.



Le 9, Kathinka

Cote entre 14 et 15/1. Elle sera surcotée mais peut surprendre sur une ou deux perfs.



Le 5, Just Win

Cote entre 10 et 12/1. La ligne de mes favorites.



Le 2, Ellecourt

Cote entre 14 et 16/1. Elle est difficile à saisir mais on ne peut l'écarter pour une place.



Le 4, Girl's Hope

Cote entre 10 et 12/1. Elle parait descendre un peu de catégorie et a un bon numéro de corde. Bon outsider.



Le 15, Creach Light

Cote entre 16 et 17/1. Elle surprend en ce moment. Attention, sur sa lancée.

