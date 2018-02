Quinté + : la dernière minute du Prix des Charentes

publié le 05/02/2018 à 06:29

18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix des Charentes, lundi 5 février à l'hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2 : Dentella Bella

Cote entre 6 et 7/1. Une Marmion qui revient bien après un passage à vide. Essayons.

Le 1 : Dotka de Loiron

Cote entre 6 et 7/1 également. Une Leblanc / Nivard qui a été préparée pour cette course. Attention.

Le 6 : Dona Nina

Cote entre 9 et 10/1. Elle parait douée mais fait une petite rentrée. Son entraîneur l’a dit prête donc c’est une bonne chance.



Le 4 : Dextase Montaval

Cote entre 10 et 12/1. Elle est cette fois déferrée et bien placée derrière la voiture. On peut s’en méfier.



Le 14 : Daylight

Cote entre 11 et 12/1. Elle s’élance en seconde ligne, ce qui est gênant, mais elle me parait avoir du potentiel. J’en fait ma dernière minute.



Le 11 : Diva Ferfay

Cote entre 14 et 15/1. Une Bigeon qui progresse. Ce sera une question de parcours.



Le 18 : Deeva Devol

Cote entre 15 et 16/1. Sa catégorie mais elle s’élance à l’extérieur en seconde ligne. Il faudra que cela se passe bien.



Le 9 : Ditha Djen

Cote entre 14 et 16/1. Elle aussi va s’élancer à l’extérieur de la première ligne. Affaire d’impression mais elle a une chance.

La dernière minute

