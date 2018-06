Quinté + : la dernière minute du Prix des Bords de l'Oise

publié le 23/06/2018 à 06:53

15 partants s'élanceront, à 15h20, au départ du Prix des Bords de l'Oise ce samedi 23 juin à l’hippodrome de Compiègne. La course se déroule sur une distance de 2.000 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 3 : Gourel

cote entre 3 et 5/1. Il est moins bon depuis sa castration, mais là il rencontre des adversaires largement à sa portée.

Le 12 : Golden Rajsa

cote entre 7 et 9/1. Elle vient de me décevoir et est rallongée. Cela peut l’aider.

Le 11 : Guanacaste

cote entre 11 et 12/1. Il est régulier mais monte de catégorie.



Le 5 : Quevillon

cote entre 9 et 10/1. Le compagnon d’entrainement de mon favori. Lui aussi vaut mieux que cette course mais il doit rassurer.



Le 6 : Embajadores

cote entre 15 et 16/1. Il est irrégulier mais semble bien s’entendre avec Pierre-Charles Boudot.



Le 1 : Bo Papa

cote entre 10 et 11/1. Il a réalisé un superbe début d’année mais il n’aura pas son terrain. À voir.



Le 9 : Go Fast

cote entre 12 et 13/1. Un galopeur chagrin.



Le 10 : Berjou

cote entre 11 et 13/1. Finalement ma dernière minute. Je l’ai placé loin car il fait sa rentrée mais les chevaux de David Windrif sont en forme et il peut donc se distinguer malgré tout.



La dernière minute

Le 10 : Berjou ,cote entre 11 et 13/1. Finalement ma dernière minute. Je l’ai placé loin car il fait sa rentrée mais les chevaux de David Windrif sont en forme et il peut donc se distinguer malgré tout.