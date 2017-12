Quinté + : la dernière minute du Prix des Alpes

publié le 04/12/2017 à 06:19

18 chevaux seront au départ du Prix des Alpes ce lundi 4 décembre. Le départ est prévu à 13h50 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :

Le N°8, AZUR DES CAILLONS



Le N°6, AS DE GODISSON

Le N°3, AUTEUR

Le N°4, ALF DE MELANDRE

Le N°7, AVIATRICE

Le N°1, ANGEL HEART

Le N°2, AVERTIN BELRI

Le N°13, AXEL TILLY

La dernière minute

Le N°13, AXEL TILY. Cote entre 12 et 14/1. Dernière minute malgré sa position en seconde ligne. Pour une bonne place.