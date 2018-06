Quinté + : la dernière minute du Prix de Windsor

publié le 25/06/2018 à 06:23

16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du prix de Windsor ce lundi 25 juin à l’hippodrome de Saint-Cloud. La course se déroule sur une distance de 1.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14 : Tenue de Soirée

cote entre 5 et 6/1. Elle vient de terminer seconde de la course de référence sur ce même parcours et parait bien engagée.

Le 7 : Roksaneh

cote entre 6 et 7/1. Elle a fini 4ème de la même course. Chance normale.

Le 8 : Hortzadar

cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Il a peu couru mais bien à chaque fois et son poids est correct.



Le 10 : Associate

cote entre 9 et 10/1. Lui aussi reste sur 2 secondes places prometteuses. Bon outsider.



Le 6 : Match Style

cote entre 12 et 14/1. Il est irrégulier mais a des moyens. Affaire d'impression.



Le 4 : Iserman

Cote entre 14 et 16/1. Il vient de gagner par 2 fois mais monte de catégorie ici.



Le 1 :Zilbio

Cote entre 14 et 16/1. Le 3ème de la course de référence mais il reste chargé.



Le 9 : Kenzo Sim.

Cote entre 20 et 25/1. une grosse cote parmi d'autres.





La dernière minute

Le 8, Hortzadar. Il n'a couru que 4 fois depuis ses débuts et peut manquer d'expérience mais il a en sa faveur un bon poids et il paraît très perfectible encore.