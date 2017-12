Quinté + : la dernière minute du Prix de Strasbourg

publié le 23/12/2017 à 06:25

18 chevaux sont au départ du Prix de Strasbourg ce samedi 23 décembre à l'hippodrome de Vincennes. Le départ est prévu vers 15h17, sur une distance de 2.700 mètres attelé. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le n°12, Unbridled charm,

Cote entre 5 et 6/1. Il possède les meilleures performances récentes. À lui de les répéter

Le n°13 : Vénus de Bailly,



Cote entre 10 et 12/1. Elle s'entend bien avec Alexandre Abrivard. Attention à elle.



Le n°8 : Ustar de Vandel,

Cote entre 11 et 12/1. Un Nivard intermittent mais capable de belles choses.



Le n°3 : Vanderlov,

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Il a remarquablement terminé dans le finale du GNT. Sur cette ligne, et avec Raffin, il peut de nouveau se mettre en évidence.



Le n°7 : Violine Mourotaise,

Cote entre 10 et 12/1. La ligne du précédent;



Le n°14, Unero Montaval,

Cote entre 14 et 15/1. Une écurie que je ne comprends pas. Affaire d'impression. Désolé.



Le n°6, Venosc de Minel,

Cote entre 10 et 12/1. Une bonne chance théorique mais pour une place.



Le n°16, Tallien,

Cote entre 21 et 23/1. Un 5ème possible, comme d'autres. Il ne pourra plus courir à la fin de l'année, donc il sera motivé.

