Quinté + : la dernière minute du prix de Senlis

La course du lundi 13 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix Senlis sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.100 mètres.



Le 2. Soho

Le 9. Ventura Jiel

Le 11. I love Paris



Le 8. Ask for you



Le 13. Riviera as (Ity)



Le 14. Paula del Ronco



Le 17. Roberta Zack



Le 16. Unique Julia

La dernière minute

On ne peut pas lui reprocher grand-chose, elle qui ne sait que trotter et qui, à défaut de vaincre souvent, engrange régulièrement de juteux accessits. Elle peut viser une belle place, mais pas plus, du fait de sa situation en seconde ligne.