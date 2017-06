Quinté + : la dernière minute du Prix de Montigny

publié le 26/06/2017 à 06:28

La course du lundi 26 juin a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de Montigny sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 3.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 10, Nardo

Cote entre 5 et 6/1. Il vient d'être malheureux dans une course similaire mais cela lui vaut de garder le même poids et comme il fait bien l'hippodrome j'y crois.

Le 9, Bunook

Cote entre 8 et 9/1. Finalement il s'adapte au bon terrain alors qu'il préférait le lourd. Il est assez bien engagé et son numéro, le 9, est sorti neuf fois lors des neuf dernières éditions de l'épreuve, donc ma dernière minute !



Le 6, Malki d'Aze

Cote entre 9 et 10/1. Il vient de terminer 4e de l'épreuve de référence derrière Bunook. Il y a 100 mètres de plus donc son jockey va devoir l'économiser.



Le 1, Matauri Jewel

Cote entre 11 et 12/1. Bien sûr il est chargé mais il a des références sur ce genre de parcours. Outsider valable.



Le 8, Dagobert Duke

Cote entre 13 et 15/1. Il alterne les bonnes et moins bonnes tentatives. Bon dans un bon jour il peut se placer.



Le 3, Veslove

Cote entre 12 et 14/1. Une écurie redoutable mais pour une place, pas mieux.



Le 4, Rock of Herin

Cote entre 10 et 12/1. Il est régulier dans cette catégorie.



Le 5, Line des Ongrais

Cote entre 14 et 16/1. Elle aussi mais elle ne peut espérer qu'un accessit.

