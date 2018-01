Quinté + : la dernière minute du Prix de Lignières

publié le 04/01/2018 à 06:30

15 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce jeudi 4 janvier à l’hippodrome de Vincennes pour le Prix de Lignières. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Le montant de la tirelire est de un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 3 : Daisy Team

Cote entre 6 et 8/1. C'est à chacun les siens pour la favorite. Celle-là va plus vite déferrée et elle est en forme.

Le 14 : Daeli de Vandel

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Elle est bien engagée et bien entraînée. Outsider amusant.



Le 13 : Déesse Saint Bar



Cote entre 11 et 12/1. La drive de Matthieu Abrivard et elle reste sur une belle tentative, mais elle doit rester sage.



Le 9 : Dame du Ril



Cote entre 8 et 9/1. Elle est honnête et sérieuse.



Le 8 : Datcha



Cote entre 14 et 15/1. Il y a plusieurs lignes, j'ai tenté la sienne qui était sur un parcours de vitesse alors qu'on est plus long. Elle est compétitive.



Le 7 : Dentella Bella



Cote entre 16 et 17/1. Elle a terminé dans le sillage de la précédente. À voir car elle n'est pas encore à 100% selon son entourage.



Le 5 : Donostia de Lou



Cote entre 15 et 16/1. Un coup bien, un coup pas bien.



Le 11 : Des Nuits d'Amour



Cote entre 10 et 12/1. Elle sera jouée car Raffin mais elle est délicate. On pourrait en citer d'autres.

La dernière minute

