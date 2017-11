Quinté + : la dernière minute du Prix de la ville de Toulouse

publié le 11/11/2017 à 08:45

16 chevaux seront à 15h15 à Toulouse pour le Prix de la ville de Toulouse. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Ce sont de vieux chevaux, âgés de 4 ans et plus. La discipline, c'est le plat et le terrain sera au minimum souple. On peut même tabler sur un terrain très souple.



Le 5, OCTOKING

Le 16, BEAU VALLEY

Le 13, VICQUEMARE

Le 11, IMPRIMEUR

Le 9, PACHADARGENT

Le 6, CHEF DE TROUPE

Le 3, STEREO

Le 4, SPIRIT'S REVENCH

La dernière minute

Le 13, VICQUEMARE. C'est le régional de l'épreuve. Il est entraîné dans le sud-ouest par Ingrid Montenegro et il est monté par Roberto-Carlos Montenegro. VICQUEMARE présente la particularité d'adorer l'hippodrome de Toulouse, il est presque à 100% de réussite : 4 courses, 3 victoires et une deuxième place. La seule petite interrogation, c'est l'état du terrain, qui va être très souple. Et il n'a pas encore de performances sur terrain très souple.