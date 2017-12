Quinté + : la dernière minute du Prix de la Promenade des Anglais

publié le 11/12/2017 à 06:30

16 chevaux seront au départ du Prix de la Promenade des Anglais ce lundi 11 décembre. Le départ est prévu vers 13h47 et la course se déroule à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer sur une distance de 4.000 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 2 : Rasique

Cote entre 8 et 10/1. Un abonnement peu rentable jusqu'à présent hélas . Mais j'insiste et il trouve encore une occasion de se réhabiliter ..



Le 1 : Ulysse des Pictons

Cote entre 5 et 6/1. Il est chargé mais il vient de réaliser la meilleure perf récente des concurrents ..



Le 4 : Cayo de Pail

Cote entre 8 et 10/1. Il alterne les bonnes et moins bonnes perfs . C'est surtout une question de terrain . Il faut qu'il pleuve pour lui ..



Le 7 : Sun Zephir

Cote entre 9 et 10/1. La dernière minute . Il est régulier et a été préservé pour ce meeting ..



Le 16 : Deception Island

Cote entre 11 et 12/1. Attention à elle .Elle est en progrès a un petit poids intéressant ..



Le 12 : Intrinsèque

Cote entre 10 et 11/1. Comme attendu il n'a pas manqué ses premiers pas à Cagnes . A suivre avec intérêt ..



Le 6 : Cross Way

Cote entre 13 et 15/1. La grande forme . Il reste sur plusieurs succès ..



Le 3 : Khefyn

Cote entre 14 et 15/1. Un point d'interrogation car après avoir bien débuté il vient de décevoir et aussi il parait chargé ... A voir ...

